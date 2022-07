Covid, Costa: “Rivalutare le regole per gli asintomatici, a breve riduzione della quarantena”

Liguria. Riduzione del periodo di isolamento per gli asintomatici, lo avevano chiesto a gran voce i giorni scorsi le Regioni e il governo sembrava aperto a questa soluzione. Un’altra conferma arriva oggi dal sottosegretario alla Salute Andrea Costa: “Credo che l’obiettivo sia convivere con il virus e la convivenza significa anche rivedere e rivalutare le regole in caso di positivi senza sintomi. Sicuramente prevedo che nei prossimi giorni ci potrà essere la riduzione dell’isolamento per chi è positivo e asintomatico”, ha dichiarato ad Agorà su Rai 3.

I protocolli potrebbero nuovamente cambiare in autunno, la direzione pare essere quella di eliminare del tutto l’isolamento per gli asintomatici: “Il passo successivo – svela Costa – credo sia da considerare l’ipotesi, in caso di positivi senza sintomi, di eliminare la quarantena“. Il tutto per evitare, dato il numero elevato di casi, “il rischio di trovarci involontariamente a bloccare di nuovo il Paese”.

Anche questa una richiesta che è pervenuta dalle Regioni, che per la prossima stagione propongono di introdurre nuovamente l’obbligo di mascherina Ffp2 nei locali al chiuso e all’aperto in caso di assembramento o contatti ravvicinati. Ma su questo aspetto è aperto il dibattito: da una parte i “rigoristi” credono che queste regole potrebbero favorire la diffusione del virus, che a causa del freddo sarebbe già superiore; dall’altra invece coloro che ritengono che questa misura permetta di attenuare il fenomeno dei positivi non dichiarati, obbligandoli almeno ad indossare la mascherina.