Covid, alto rischio contagi in ospedale: il San Martino di Genova sospende le visite dei parenti

Genova. La direzione sanitaria dell’ospedale San Martino informa che “in considerazione dell’evoluzione del quadro epidemiologico relativo all’emergenza Covid 19, con l’aumento di casi di positività caratterizzati da asintomaticità e pauci sintomaticità”, sono temporaneamente sospese – a partire da domani mattina, venerdì 15 luglio – le visite dei congiunti ai pazienti ricoverati nei reparti di degenza.

Il problema non è soltanto quello del rischio di infezioni tra i pazienti ma anche tra gli stessi operatori sanitari. Una fetta consistente del personale è già impossibilitata a lavorare per questioni legate al Covid, fanno sapere dallo stesso nosocomio.

“Ben coscienti dell’importanza terapeutica delle visite dei familiari nel percorso di cura di un paziente, la decisione è stata presa anche per tutelare i professionisti operativi nel policlinico, dovendo oggi far fronte a circa 150 assenze dovute ad esenzioni, alla mancata vaccinazione e alle positività“, spiegano dall’ospedale.

Sarà demandata ai direttori dei reparti la valutazione di eventuali circostanze particolari in cui consentire la visita, come per casi di coinvolgimento di minori, portatori di handicap o di soggetti con condizioni di particolare gravità.

Non riguarda il covid un’altra notizia “logistica” che concerne il San Martino: sempre da domani mattina inizieranno alcuni lavori di ammodernamento della sala dedicata ai codici rossi al piano terra del pronto soccorso.

I lavori dureranno circa due mesi e favoriranno la realizzazione di un nuovo, moderno ed efficace open space, conforme alle esigenze gestionali delle patologie emergenziali del territorio.

Appositi spazi, tecnologicamente equipaggiati e all’avanguardia, sono stati attrezzati per far fronte agli indifferibili lavori, che la direzione sanitaria supervisionerà costantemente affinché non venga inficiata la qualità delle cure offerte alla cittadinanza.