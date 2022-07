Corso Italia, incidente in moto per una coppia di giovani: lui gravissimo, ferita anche la ragazza

Genova. Uno schianto a terra, forse per una disattenzione o per evitare un ostacolo, tutto accade sotto gli occhi dei tanti giovani e meno giovani che, nelle sere d’estate, affollano corso Italia.

Un ragazzo e una ragazza sono rimasti feriti, lui in modo grave, in un incidente mentre viaggiavano sulla loro moto. E’ successo intorno a mezzanotte all’altezza della discoteca Makò.

I giovani sono stati soccorsi dalla Croce d’Oro di Sampierdarena e dal 118. Sul posto anche la polizia locale, con la sezione infortunistica che si sta occupando delle indagini.

Secondo le prime informazioni il conducente della moto avrebbe fatto tutto da solo. Per lui un ricovero in codice rosso all’ospedale San Martino. Per le sue condizioni è stato intubato sul posto.

Ferita anche la ragazza, ma in maniera più lieve. La polizia locale ha chiuso il transito in Corso Italia tra corso Marconi a Via Piave per un paio d’ore per poter effettuare i rilievi.