Corso Italia, bimbo di 6 anni al mare con il centro estivo rischia di annegare in piscina

Genova. Un bambino di circa 6 anni ha rischiato di affogare nel primo pomeriggio di oggi mentre stava facendo il bagno nella piscina dello stabilimento San Nazaro, in corso Italia. Ricoverato in codice rosso all’ospedale pediatrico Gaslini, è però cosciente e non sarebbe in pericolo di vita secondo quanto riferito dai suoi accompagnatori.

È successo intorno alle 13.30. Il piccolo, che si trovava ai bagni con un centro estivo, probabilmente è stato colto da un malore improvviso. Ad accorgersi del problema, a bordo vasca, è stato il tutor di un altro gruppo di bambini, quello del Padre Umile, che lo ha scorto sul fondo della piscina e per primo gli ha prestato soccorso tirandolo fuori dall’acqua.

Immediato a quel punto l’intervento dei bagnini della struttura comunale che hanno evitato il peggio. Sul posto in breve tempo anche l’automedica del 118 e i militi di una pubblica assistenza. Il bimbo è stato portato a braccia fuori dallo stabilimento e il personale sanitario ha stabilizzato i suoi parametri vitali prima di portarlo al pronto soccorso del Gaslini.

“Sono intervenuti tre dei nostri bagnini – spiega Franco Pagliassotto, gestore dei bagni San Nazaro -. Il bimbo ha vomitato, probabilmente si è trattato di una congestione. I ragazzi lo hanno rianimato sia a mano sia con l’aiuto del pallone Ambu, collegato a una maschera per facilitare la respirazione, e così ha ripreso coscienza. Nel frattempo è stata chiamata l’ambulanza”.

In piscina, secondo quanto riferisce uno dei bagnini intervenuti, c’erano circa 30 persone mentre la capienza massima prevista è di 50 persone. In quel momento ai San Nazaro erano presenti due centri estivi, il San Rocco di Vernazzola e il Paese delle Meraviglie, più il gruppo di Padre Umile il cui accompagnatore è stato determinante per il salvataggio.

Oltre alla polizia locale per gestire il traffico dei curiosi creatosi nella zona visto che una parte dei soccorsi è avvenuta sotto gli occhi dei passanti in corso Italia.