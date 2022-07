Corso Carbonara, albero caduto sulla strada: danni per auto e moto in sosta

Genova. Un grande albero è caduto questo pomeriggio in corso Carbonara sotto la furia delle raffiche di vento molto intense che hanno accompagnato il rapido passaggio di una grossa perturbazione sui cieli di Genova e la Liguria.

La caduta ha provocato alcuni danni ad auto e moto in sosta. Per fortuna non si registrano feriti. Al momento la circolazione è interrotta per consentire la riduzione della pianta sradicata. Sul posto i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’area.

Il tutto si è svolto nel giro di pochi minuti: dopo essersi formato sull’Atlantico francese, il grosso nucleo perturbativo si è mosso verso est con molta rapidità portando sulla nostra regione il ‘buio’ in pochi minuti. Sul territorio genovese si sono verificati rapidi acquazzoni ma a farla da padrona è stato il vento con raffiche che hanno sfiorato anche i 70 chilometri l’ora.

Caduta di alberi sono segnalate anche in via Fiorino, a Voltri, e in via Nazario Sauro, vicino a Corso Italia: entrambe le strade sono al momento chiuse per la messa in sicurezza.