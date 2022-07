Consiglio regionale, Candia neo-mamma denuncia: “L’assenza per maternità? Non è contemplata”

Genova. Assente “per motivi personali“, quindi ingiustificata. Ma il “motivo personale” è la nascita di una figlia. Per questo Selena Candia, consigliera regionale della Lista Sansa, non ci sta a rischiare di passare fra i più assenteisti dell’aula di via Fieschi e denuncia come non si sia fatto nulla affinché la maternità fosse contemplata dai meccanismi della pubblica amministrazione come avviene in altre regioni italiane.

“A giugno sono diventata mamma, per la seconda volta – racconta Candia, che presenterà prima possibile un ordine del giorno sul tema – avevo comunicato la gravidanza agli uffici quattro mesi prima, per capire come muovermi, scoprendo che la maternità nel consiglio della Liguria non è prevista. Chi poteva pensare che una donna, per di più giovane, potesse diventare consigliera?“.

“Ogni mia assenza risulta quindi ingiustificata, e rischio di risultare tra i più assenteisti. Anche per evitare questa macchia, sto rientrando anzitempo al lavoro, per quanto possibile”, aggiunge.

La consigliera d’opposizione fa presente che sarebbe bastata una modifica normativa, come avvenuto in Abruzzo e Toscana, o la possibilità di collegarsi in video come a Torino, e come è avvenuto nel periodo della pandemia.

“Ma negli scorsi mesi, in un consiglio con 24 uomini su 30, con un centrosinistra di soli uomini, mentre tutti si affannavano a cercare donne da candidare alle comunali, non è mai stata trovata la voglia per farlo”, attacca Candia.

“Sarebbe un privilegio”. “Ci sono le elezioni”. “E allora chi ha una malattia?”. “Poteva pensarci prima di fare un figlio”, le risposte che si è sentita dare.

“Ho chiesto di risolvere il buco normativo, per il futuro: serve il congedo di maternità e paternità, anche per affidi e adozioni, e la possibilità di partecipare da remoto anche a chi ha una gravidanza a rischio. È una questione di principio, non economica: le cifre non più decurtate legate alle assenze possono essere donate associazioni che si occupano di questi diritti”, aggiunge.

“Sono sempre stata lavoratrice precaria e so bene che a molte donne è negato il diritto alla maternità, e questo limita il loro lavoro e il diritto di scegliere se e quando avere figli. So anche che il ruolo di consigliera regionale è fortunato. Ma ritenere la maternità un privilegio mostra che la visione patriarcale domina ovunque, anche nelle istituzioni, e spiega la difficoltà della politica a tutelare il mondo femminile nella vita reale”, conclude la consigliera.