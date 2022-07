Consiglio comunale, Francesca Ghio parte all’attacco: “Nel discorso di Bucci nessun riferimento all’ambiente”

Genova. “Nel discorso in inizio mandato di Bucci c’è stato un grande assente, vale a dire l’ambiente, neanche menzionato. Il sindaco ha detto che vuole lavorare insieme a tutti, benissimo, noi siamo qua per portare i contenuti che mancano. E da parte mia c’è tutta la disponibilità: questo sarà il mio compito, cioè portare all’attenzione delle istituzioni tutte le tematiche legate all’ambiente e tutto quello che manca, a partire dalla evidente incapacità di approcciare queste tematiche così delicate, complesse e radicali“.

Questo il commento a caldo sulla prima seduta del nuovo Consiglio comunale di Francesca Ghio, eletta insieme a Filippo Bruzzone nelle fila di Europa verde, Lista Sansa e Linea Condivisa. I rossoverdi, come loro stessi si sono definiti. “Su questi temi non c’è spazio per un approccio ignorante – spiega -cioè che ignora fatti e correlazioni sia locali che globali, come la tragedia della Marmolada ci han dimostrato in maniera così evidente. Non possiamo più ignorare la complessità di questo enorme problema, che ha ricadute locali e globali allo stesso momento”.

Ma come si può tradurre in termini “genovesi” questo approccio? “Faccio riferimento, per esempio, alla proposta del dissalatore – spiega Ghio – che tra tutte le possibili azioni è quella meno consona e funzionale. Se parliamo di siccità e acqua la prima cosa che dobbiamo fare è quella di sistemare una rete idrica colabrodo che ha enormi perdite prima di arrivare nelle case dei genovesi. E poi la differenziazione dell’acqua potabile da quella non potabilizzata per gli usi domestici. Insomma, la risposta seria alla criticità idrica non è quello di costruire impianti ad altissimo impatto, energivori il cui iter realizzativo potrebbe impiegare anni. Il dissalatore è un impianto assolutamente distante dalla radice dei problemi. La difficoltà, quindi, è quella di parlare di ambiente ‘bene’, con le competenze tecniche e la volontà di risolvere“.

Ambiente ma non solo. “Porteremo anche le tante questioni aperte sui diritti delle persone – aggiunge la neo consigliera – con Filippo Bruzzone questo è uno degli ambiti per cui daremo battaglia. E su questo ci vuole un approccio radicale, per alzare l’asticella. Opposizione costruttiva, ma determinata e senza compromessi sui temi che riguardano diritti e ambiente. Siamo stati eletti per questo”.

Cosa farete, ci sono dei temi o delle proposte? “Come attivista in questi anni ho avuto modo di collaborare con l’assessore Campora, e devo dire che c’è sempre stato dialogo e buone modalità di ascolto. E quindi voglio continuare a dare una mano. Nello scorso ciclo è stata firmata la mozione sull’emergenza climatica. Al momento è solo una firma, dobbiamo farla diventare una cosa concreta ora. Concreta per tutti“.

Ieri il “primo giorno di scuola”, come è stato l’impatto? “Sto seguendo tutte queste prime fasi più burocratiche con grande attenzione, perché voglio avere tutti gli strumenti per partecipare in maniera costruttiva ed efficace – sottolinea Ghio – Noto che in assoluto c’è poco rispetto per le modalità di confronto, è molto difficile, vedo che manca il rispetto per la comunicazione reciproca. Ne vengo dal mondo dell’associazionismo per cui il rispetto della comunicazione è la base per costruire qualsiasi cosa. Dialogo e confronto”.

E l’opposizione? Dopo la corsa elettorale ora inizierà la lunga fase della restituzione… “C’è molto da lavorare. E serve coerenza, ci siamo proposti come uniti e coesi e ora dobbiamo esserlo per davvero, soprattutto sui temi chiave per cui i singoli consiglieri sono stati eletti e siamo stati votati. E la comunicazione politica verso l’esterno deve essere chiara e altrettanto coerente, nel bene e nel male, se vogliamo recuperare tutte le persone che non hanno votato. E’ finito il tempo in cui la si può raccontare ai cittadini. Uno dei nostri obiettivi deve essere quello di invertire il trend dell’astensionismo”.

Lei è alla prima esperienza da consigliera, è molto determinata a portare avanti battaglie difficili con intrecci complicati e sicuramente anche “dolorosi”, in una città talvolta avviluppata in sé stessa e in un labirinti di interessi incrociati. Nei prossimi cinque anni sarà lei a cambiare il Consiglio comunale, o sarà il Consiglio comunale a cambiare Francesca Ghio? “No no, sarò io che riuscirò a cambiare il consiglio comunale – risponde senza incertezze – Son qui apposta, e non sarei qua se non avessi consapevolezza dei miei strumenti e delle mia capacità. E delle responsabilità del mio ruolo e dei rischi nell’affrontarlo. A partire anche dalle più piccole sfumature voglio rimanere coerente, e ho una squadra dietro di attivisti che mi aiuterà a fare tutto ciò. Il momento è ora”.