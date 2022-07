Concorso autisti Amt, Cisl organizza corsi gratuiti per prepararsi alla selezione

Genova. La FIT Cisl informa che AMT ha pubblicato, sul proprio sito, un nuovo Bando di Selezione per Autista di Bus Urbano e per Autista di Trasporto Provinciale. La selezione è rivolta esclusivamente alle candidature già pervenute ed iscritte al database aziendale o che si iscriveranno entro il 31 agosto 2022.

Per il Trasporto Provinciale non ci saranno limiti per partecipare oltre al possesso della Patente e del CQC. Per il Trasporto Urbano si dovrà avere età di apprendistato oppure NASPI al momento dell’assunzione.

La FIT CISL organizza come di consueto corsi gratuiti di preparazione alle prove della selezione e supporto tecnico nell’invio della domanda di partecipazione. Chiunque fosse interessato può partecipare inviando un messaggio WhatsApp al numero 3485761011.