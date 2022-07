Con l’eroina in tasca si agita durante un controllo di routine: scoperto e arrestato per spaccio

Genova. La Polizia di Stato di Genova nei giorni scorsi ha arrestato in flagranza di reato un pregiudicato italiano di 45 anni, colto in possesso di sostanze stupefacenti, in quantitativi e modalità tali da presumere che le stesse fossero detenute ai fini di spaccio.

Era da poco passata l’una di notte, quando gli Agenti della Polizia Stradale di Genova, nel corso di un servizio di pattugliamento in viabilità ordinaria hanno fermato l’uomo per un controllo di routine alla guida di un’autovettura di proprietà un famigliare.

Il comportamento ingiustificatamente preoccupato della persona, fermata per un normale controllo, ha insospettito gli Agenti che hanno eseguito una perquisizione personale, estesa al veicolo, rinvenendo, all’interno di questo, un involucro contenente verosimilmente della sostanza stupefacente.

I successivi accertamenti presso il laboratorio d’analisi della Questura di Genova confermava il sospetto poiché la sostanza rinvenuta era effettivamente eroina. Anche la perquisizione presso la sua abitazione permetteva di rinvenire un bilancino di precisione, abitualmente usato dagli spacciatori per formare le dosi di sostanza stupefacente.

L’uomo è stato pertanto portato presso gli uffici di Polizia per i rilievi dattiloscopici e gli accertamenti di rito. Qui, di fronte al palese quadro indiziario, è scattato l’arresto in flagranza, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.