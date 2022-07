Comune, nasce la commissione urbanistica: oggi la prima riunione

Genova. Si è tenuta oggi la prima riunione della Commissione comunale per l’Edilizia. Su iniziativa dell’assessore all’Urbanistica Mario Mascia, la commissione ha l’obiettivo di promuovere la partecipazione e la collaborazione con i soggetti che operano nel campo urbanistico-edilizio cittadino.

“La commissione – spiega l’assessore Mascia – riunisce tutti gli stakeholders dell’ambito urbanistico e dell’edilizia, gli ordini professionali, le associazioni imprenditoriali e della proprietà edilizia nell’ottica di un doveroso e utile confronto collaborativo. La commissione, fortemente voluta dal sindaco Bucci, è l’organo partecipativo deputato per fare proposte e arrivare a soluzione di sintesi che, oltre a tenere conto dei requisiti tecnici, siano finalizzate all’interesse e allo sviluppo di Genova per le future generazioni e per l’attuale tessuto economico”.

“La riunione di oggi – continua – è stata l’occasione per fare un primo incontro conoscitivo, una ricognizione iniziale per stilare una roadmap del lavoro dei prossimi anni a partire dalla semplificazione attraverso la digitalizzazione dei processi e dai piani di rigenerazione urbana”.

Ogni mese, il primo mercoledì, la commissione verrà riunita per affrontare i temi di attualità, con un ordine del giorno strutturato, e arrivare a proposte operative condivise.

“Colgo l’occasione per rinnovare un sentito augurio di buon lavoro agli uffici tecnici comunali che mi supportano e a tutti i referenti dei soggetti rappresentati in commissione con cui il dialogo sarà costante per l’intero mandato”, conclude Mascia.

Fanno parte della commissione: Ordine Ingegneri, Ordine Architetti, Collegio Geometri, Collegio Periti, Ordine Geologi, Ordine Agronomi, Ance – Assedil, Confapi Industria, Liguria Consulta permanente per l’edilizia, Confindustria Genova, Confedilizia Genova, Fiaip Agenti immobiliari, CNA Genova, Confartigianato Genova, F.I.M.A.A.-Federazione italiana mediatori agenti d’affari Genova e U.P.P.I.- Unione piccoli proprietari immobiliari Genova.