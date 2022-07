Comune di Genova, l’assessore Mascia lancia il tavolo tecnico del Lavoro

Genova. Approvata dalla giunta comunale, su proposta dell’assessore allo Sviluppo economico e al Lavoro Mario Mascia, l’istituzione del Tavolo tecnico del lavoro. Al Tavolo parteciperanno istituzioni ed enti, soggetti privati, associazioni di categoria e rappresentanze sindacali.

«Abbiamo voluto istituire questo tavolo, su impulso del sindaco Bucci, per creare un’occasione di incontro permanente e istituzionalizzata tra tutti i soggetti che operano nell’ambito delle politiche attive del lavoro e quindi dello sviluppo economico della nostra città – spiega l’assessore Mascia – il Tavolo coinvolgerà, a seconda del tema trattato nell’ordine del giorno, diversi attori su specifici temi per arrivare all’attivazione di una serie di misure concrete a partire dall’insediamento di nuove attività. Come la già avviata Commissione sull’Edilizia, anche il Tavolo sul lavoro sarà uno strumento snello e concreto per favorire il dialogo domanda-offerta, potenziando le strategie pubbliche e private per generare nuova occupazione di qualità».

Al Tavolo tecnico del lavoro parteciperanno “le istituzioni, le rappresentanze sindacali e di categoria, i player pubblici e privati che fanno parte dell’ecosistema economico della città, in una collaborazione paritetica e di reciproca assunzione di responsabilità, con capacità di innovazione e operatività nell’attuazione delle misure”.