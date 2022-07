Comune di Genova, al via il Bucci-bis. Il sindaco: “Priorità al lavoro”

Genova. La priorità del sindaco di Genova nei prossimi cinque anni sarà “il lavoro” perché “tutto passa attraverso il lavoro e quelli che sono in grado di creare posti di lavoro sono i benvenuti”. Lo ha detto Marco Bucci subito dopo il giuramento nel discorso pronunciato ai consiglieri eletti.

“Io sono il sindaco di tutti – perché rappresentiamo la volontà di tutti i cittadini, non solo di quelli che ci hanno votato. Per questo abbiamo il dovere di ascoltare tutti ma anche quello di prendere delle decisioni”.

Il sindaco ha voluto poi ringraziare Ariel Dello Strologo, che anche oggi in aula gli ha fatto le congratulazioni per la vittoria “per la volontà che ha espresso lui e anche altri di voler collaborare. Questa è una dimostrazione di amore per la città, perché ci sono tante cose da fare e non so se le faremo tutte tutti insieme ma quello che conta è farne una parte perché è quello che ci chiedono i cittadini, di metterci tutti al lavoro per Genova”.