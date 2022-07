Colpo Genova Calcio: Leonardo “Pitu” Pastorino sbarca in biancorosso

Ottimo colpo della Genova Calcio, che ha annunciato negli scorsi minuti l’innesto di Leonardo “Pitu” Pastorino.

Il giocatore classe 1996 porterà in biancorosso giocate di alta qualità e la sua incisività in fase offensiva in termini di assist e goal. Pastorino ritrova mister Beppe Maisano, con il quale aveva condiviso una stagione super alla Cairese, bloccata però dallo scoppio delle pandemia nel febbraio 2020.

“Conosco bene l’allenatore e ho giocato molte partite contro giocatori di questa squadra. Ho giocato a Cairo insieme a Bruzzone, che è anche un amico. Gli altri li ho affrontati da avversari e mi hanno fatto una bella impressione”. Queste le prime parole dell’attaccante biancorosso.

Pochi colpi ma mirati da parte della società del presidente Vacca. In precedenza, erano stati annunciati gli innesti del portiere Riccardo Colleoni (2003, ex Ligorna), della punta Francesco Spadafora (2006, scuola Samp) e del centrocampista Lorenzo Dotto (1997, ex Ligorna).

Tre le partenze pesanti direzione Savona: il difensore Riggio, il centrocampista Cappannelli e la punta Ilardo.