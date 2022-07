Colpo di calore fatale: turista di 80 anni muore a Sestri Levante

Sestri Levante. Si era alzato dalla sdraio per andare a fare un tuffo, ma il malore lo ha colto mentre si stava per tuffare. Così è morto un turista milanese di 80 anni in vacanza a Sestri Levante.

L’episodio è accaduto questa mattina nella baia della Favole, dove l’uomo era al suo ultimo giorno di vacanza. Caduto in acqua è stato immediatamente soccorso dai bagnini e poi dai medici del 118, che però non hanno potuto fare nulla.

Secondo le prime ipotesi trapelate si sarebbe trattato di un malore probabilmente provocato dal caldo eccessivo di queste ore.

Foto archivio