Cinghiali in città, il presidente del municipio Levante scrive al prefetto: “Cabina di regia e interventi subito”

Genova. “Convocare subito una cabina di regia in prefettura per l’adozione di provvedimenti urgenti”, questa la richiesta avanzata dal presidente del municipio Levante Federico Bogliolo con una lettera inviata al prefetto. “In qualità di rappresentante dell’istituzione più vicino al territorio e al cittadino ho il dovere politico, umano e morale di richiedere un intervento del responsabile dell’ordine pubblico e della sicurezza sul territorio”, spiega.

“La presenza dei cinghiali sul territorio, dal litorale all’entroterra, è diventata incontrollata e pericolosa. Non sono mancati episodi di aggressioni all’uomo. Così non si può andare avanti”, continua Bogliolo.

Il territorio del Levante è, per motivi geografici (la vicinanza alla zona di monte Fasce e di Borgoratti, la presenza di rivi e torrenti) uno di quelli più colpiti dalla cosiddetta “invasione” dei cinghiali in questo periodo.

Nei giorni scorsi il caso della donna morsicata da un esemplare di animale selvatico in spiaggia a Sturla, ieri l’investimento di un cinghiale da parte di un treno regionale, sempre all’altezza della stazione di Sturla.

Il tema ieri è tornato anche all’attenzione del consiglio comunale di Genova con il consigliere Stefano Costa (Forza Italia) che ha chiesto alla giunta informazioni in merito alle azioni che l’amministrazione intende attuare per far fronte a quella che è stata definita emergenza.

L’assessore agli animali Francesca Corso ha spiegato che “la situazione è complicata e non di facile gestione perché le corresponsabilità sono molto frammentate tra diversi enti, le competenze in materia sono principalmente della Regione Liguria, che può attivare politiche di contenimento ed eventuale abbattimento, e con cui abbiamo avviato un dialogo per trovare soluzioni condivise”.

Il Comune ha competenze “relative all’igiene, al verde e alla manutenzione delle aree e vi è poi il ruolo della polizia locale chiamata a intervenire in caso di emergenze – ha aggiunto – per quanto concerne la gestione dei cinghiali in città occorre ricordare che il regolamento comunale vieta la somministrazione di cibo a questi animali, comportamenti che incentiva gli animali ad avvicinarsi ai centri abitati e che vengono puniti attraverso sanzioni per i trasgressori”.

L’assessore alla sicurezza e polizia locale Sergio Gambino ha aggiunto: “Il problema va affrontato all’origine e con ampie misure, a cominciare da quelle per disincentivare chi li nutre attraverso campagne educative e azioni sanzionatorie”.

Da qualche mese – spiegano dal Comune – si sta anche procedendo alla sostituzione dei contenitori della spazzatura con nuovi modelli non facilmente ribaltabili. “Ho chiesto uno studio di fattibilità per limitare gli spazi di accesso in città dei cinghiali. Per riuscirci in maniera efficace occorrerebbe installare recinzioni a monte ma questa soluzione, a causa della particolare conformazione del nostro territorio, non è certamente una di semplice attuazione”, conclude Gambino.