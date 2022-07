Certosa, uomo aggredito con un cacciavite in un bar di via Jori: in codice rosso al Villa Scassi

Genova. Un uomo di nazionalità albanese è stato aggredito questo pomeriggio mentre si trovava con altri due connazionali all’interno di un bar di via Jori a Certosa.

In tre sarebbero scesi da un’auto per quello che appare un regolamento di conti. Il ferito è stato portato in codice rosso all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena. Anche loro, secondo le prime risultanze delle indagini, sarebbero di nazionalità albanese. E’ stato colpito con un cacciavite da dietro, all’altezza di un polmone, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono arrivate le volanti e la polizia scientifica. Indagini in corso per risalire agli aggressori e al movente del gesto che, parrebbe legato – secondo quanto raccontato alla polizia da alcuni testimoni – a una lite collegata alla gestione di alcuni locali.

Dopo i primi rilievi da parte dell’Upg le indagini sono ora in capo alla squadra mobile.