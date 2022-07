Centro storico in lutto: è morto Carletto, il fruttivendolo di Canneto. “Ora siamo un po’ più soli”

Genova. “Non ci posso credere, era una delle persone più gentili e disponibili che avessi conosciuto e passare da lui era come stare in famiglia“. Questo il commento commosso di una residente incontrata davanti alla saracinesca abbassata del negozio di frutta e verdura di Canneto, simbolo della vita commerciale del centro storico.

La commozione e l’incredulità sono per la notizia che Carlo, per tutti Carletto, il gestore del negozio di frutta e verdura di Canneto il lungo vicino a piazza delle Erbe, è mancato dopo un breve periodo di malattia, tra le cure e l’affetto dei suoi cari, lo scorso 14 luglio.

Sulla saracinesca del negozio, su cui compare ancora la scritta “chiuso per malattia”, sono tanti i messaggi lasciati da clienti e amici, in ricordo di una persona speciale. Diversi anche i disegni di bambini, per i quali Carletto aveva sempre un occhio di riguardo e giocosa complicità. Lascia la moglie con le due figlie.

Carlo aveva aperto la sua attività da una ventina d’anni e da subito era diventato punto di riferimento imprescindibile per i residenti della zona: simpatia, cortesia, disponibilità e selezione dei prodotti erano i suoi tratti distintivi. “Durante il lockdown è stato un angelo – ci racconta una signora commossa che apprende della terribile notizia avvicinandosi alla saracinesca – ai clienti più in difficoltà portava la spesa a casa, dividendosi tra negozio e rampe di scale. Era sempre sorridente e fermarsi da lui era diventato quasi un rito quotidiano. Ci mancherà terribilmente, ora siamo un po’ più soli”