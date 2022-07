Casa della Vela, incontro Piciocchi-Vezzali: “Ribadita l’importanza di costruirla a Genova”

Genova. “È stato un incontro cordiale e collaborativo in cui abbiamo ribadito l’importanza della Casa della Vela, centro federale della Fiv, che auspichiamo possa essere realizzato nel Waterfront di Levante con le risorse del bando Pnrr Cluster 3 dedicato all’impiantistica sportiva”. Lo dichiara il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Pietro Piciocchi al termine dell’incontro a Roma con la sottosegretaria alla presidenza del Consiglio dei ministri per lo Sport Valentina Vezzali insieme al presidente della Federazione Italiana Vela Francesco Ettorre.

Tema dell’incontro è stato il progetto della Casa della Vela, presentato a suo tempo come cluster 3, per il quale necessitavano alcuni chiarimenti in merito alla documentazione prodotta.

“Ringrazio la sottosegretaria Vezzali per averci ricevuti dandoci così l’occasione di illustrare le motivazioni per cui, a nostro parere, è possibile superare le difficoltà insorte, di natura tecnica, nell’esame della proposta del Comune di Genova. Con soddisfazione abbiamo recepito la disponibilità, in fase di rimodulazione delle risorse, a valutare il finanziamento dell’intervento entro settembre. L’incontro è stato anche l’occasione per parlare con la sottosegretaria Vezzali dell’appuntamento di Genova 2024 capitale dello sport e delle possibili collaborazioni con il dipartimento”, ha detto Piciocchi.

Durante l’incontro si sono anche affrontati temi prettamente sportivi da parte del presidente Ettorre riguardanti eventi di valenza nazionale e internazionale e il possibile accesso a bandi per il loro supporto. Anche in questo caso è stato manifestato da parte della Sottosegretaria Vezzali il massimo della disponibilità e della fiducia a supportare le attività di valenza promozionale e sportiva.

“Ritengo che il dialogo e il confronto con federazioni e amministrazioni locali siano sempre utili e costruttivi. Così come parlare di eventi nazionali e internazionali e di impiantistica. Con il dipartimento per lo Sport lavoriamo al fianco del mondo sportivo anche per favorire il migliore utilizzo dei fondi del Pnrr e delle risorse disponibili”, ha detto Vezzali.

“Era necessario poter verificare l’apertura da parte della Sottosegretaria allo Sport Vezzali rispetto a un progetto di grande respiro come quello della Casa della Vela. La mia presenza ha voluto ribadire quanto la nostra Federazione sia interessata alla ripresa e completamento dell’iter burocratico di rilevanza per Genova anche nell’ottica di grandi eventi di valenza nazionale e internazionale di cui saremo promotori”; ha concluso Ettorre.