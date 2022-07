Genova. Tutto esaurito al Balena Festival per il ritorno a Genova di Caparezza, in tournée in queste settimane per presentare il suo ultimo disco, Exuvia, già campione di vendite e di ascolti sulle principali piattaforme musicali. Quasi seimila persona accorse per ballare, saltare e cantare le nuove e le storiche hit del cantante rapper pugliese, che mancava dal capoluogo ligure da quasi cinque anni.

Un concerto atteso quanto sorprendente, con un orchestrazione scenica curata nel dettaglio e che ha accompagnato il concerto con immagini e rappresentazioni, in una sorta di “rito di passaggio” che lo stesso Caparezza ha condiviso, ricordando le sue tante evoluzioni artistiche e personali compiute nella sua oramai più che ventennale carriera.

Il concerto genovese è stato preceduto in questi giorni dalla notizia relativa all’annuncio da parte del cantante di un “rallentamento” (o forse uno stop) dell’attività live nei prossimi tempi, cosa che ha accennato anche sul palco, ma l’atmosfera all’Arena del Mare è stata quella di una grande e gioiosa festa. E Caparezza ha accompagnato i passaggi del lungo show, quasi tre ore di spettacolo, dialogando con il pubblico, raccontandosi e raccontando il mondo e le storie che lo hanno forgiato e hanno forgiato la sua poetica. Sì perchè è di questo che stiamo parlando quando di mezzo c’è Caparezza: artista poliedrico, e dalla “penna magica”, sicuramente unico nel panorama italiano e non solo. Le sue canzoni, i suoi testi, hanno accompagnato diverse generazioni di giovani (e oramai meno giovani), cresciuti letteralmente in sua compagnia. E a dimostrarlo, ieri sera ancora una volta, seimila persone a cantare insieme a menadito praticamente tutte le canzoni proposte.

A comporre la scaletta una ventina di brani tratti praticamente da tutti i suoi album, con maggiore spazio all’ultimo disco, Exuvia. ‘Campione dei novanta’, ‘Contronatura’, ‘La certa’, ‘Come Pripyat’, ‘Zeit’, ‘La scelta’, ‘El sendero’, ‘Eyes wide shut’ e ovviamente ‘Exuvia’ sono i pezzi dell’ultima fatica discografica dell’artista di Molfetta, a cui si sono aggiunte tante hit dei dischi precedenti come ‘Larsen’, ‘Mica Van Gogh’, ‘Una Chiave’, Goodbye Malinconia, China town, ‘Abiura di me’, ‘Vieni a ballare in Puglia’, ‘Vengo dalla Luna” e la necessaria “Fuori dal Tunnel”, con la quale, come lui stesso ha ricordato, è arrivata la svolta nella sua carriera artistica.

Una nota di merito anche per l’organizzazione del Balena Festival che si conferma come contenitore musicale di caratura nazionale, perfetto nei dettagli e oliato nei meccanismi di gestione di migliaia di persone.

Caparezza live al Balena Festival 2022

Insomma, un concerto monumentale la cui cifra è stata come sempre la contaminazione sia musicale (si spazia dalla tecno minimal a passaggi dall’evidente sapore heavy metal, passando per il rap, il pop rock, tra sonorità classiche e atmosfere tribali, tappeti di synth e violoncelli) sia concettuale, con un flusso continuo di immagini suoni e sentimenti che dal palco scendevano in platea. E viceversa. Poi quel saluto, troppo lungo per non avere un po’ di quel sapore di addio per il quale tutti i suoi fan stanno facendo scongiuri su scongiuri. E noi ci aggiungiamo a loro: Capa torna presto a Genova, noi ci saremo. Fino alla fine.