Campi, frontale auto moto in via 30 Giugno: un ferito grave

Genova. Ancora un incidente stradale in questo sabato di fine luglio a Genova. Intorno alle 17e15 in via 30 Giugno, nella zona di Campi, si è verificato uno scontro frontale tra un’auto e una moto.

Secondo le prime informazioni che arrivano dal 118 la persona alla guida della due ruote ha riportato un trauma alla testa. E’ in gravi condizioni. L’uomo prima di essere trasportato al San Martino è stato intubato sul posto. Soccorsa anche la persona alla guida dell’auto.

Sul posto automedica del 118, due ambulanze e i vigili urbani che hanno dovuto chiudere momentaneamente la strada per procedere con le operazioni e i rilievi.

Si tratta dell’ennesimo incidente stradale avvenuto nelle ultime ore: dal frontale tra vetture di ieri sera a Bargagli, con cinque feriti, ai tre scooteristi coinvolti in uno scontro a Sestri Ponente intorno alle 13, poi l’auto contro una pompa di benzina a Serra Riccò fino alla vicenda della Ferrari “impazzita” alla Foce.