Caldo record, in ospedale non solo anziani: “C’è chi fa jogging sotto il sole e collassa”

Genova. Non ci sono solo gli anziani tra le vittime dell’ondata di calore che sta investendo Genova e gran parte dell’Europa. “C’è anche qualche giovane furbo che decide di fare jogging durante la giornata – racconta sarcastico Paolo Cremonesi, direttore del pronto soccorso dell’ospedale Galliera che è punto di riferimento per il centro cittadino – oppure gente che sta molte ore esposta al sole in spiaggia e poi collassa”.

Del resto il “bollino rosso” del ministero della Salute, in vigore oggi per la seconda giornata consecutiva e confermato anche per venerdì e sabato, ha un significato chiaro: “Possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche”. E la litania delle misure di prevenzione valide per tutti (in cima alla lista: non uscire nelle ore più calde, se possibile) evidentemente non gode di un seguito unanime.

D’altra parte a presentarsi in ospedale sono soprattutto i soggetti più sensibili: “Ormai da una settimana abbiamo circa una decina di accessi al giorno legati al caldo – spiega Cremonesi – e per la maggior parte sono anziani che collassano per la pressione bassa, oppure sono disidratati o accusano un colpo di calore perché escono di casa nelle ore più calde”. Anche in questo caso basterebbe seguire le solite raccomandazioni “di banalità assoluta”. Perché, oltre ai temerari che sfidano la canicola, coloro che finiscono al pronto soccorso spesso “non bevono. Ed è vero che l’anziano sente meno del giovane la sete – continua il medico del Galliera – ma proprio per questo dovrebbe imporsi di assumere molta acqua“.

Altri consigli utili per evitare di sentirsi male? “Lavarsi il viso e i polsi con acqua corrente fresca, metterci un po’ di ghiaccio per rinfrescarsi, di sera areare l’ambiente e fare un po’ di corrente. Se c’è un ventilatore ancora meglio. E il condizionatore va usato prevalentemente con la funzione di deumidificazione. Non bere bevande gelate, ma fresche sì, e ovviamente non bere alcolici, birra compresa. Gli anziani devono tenere sotto controllo la pressione arteriosa: se è bassa, il medico di famiglia deciderà se prescrivere farmaci per alzarla o ridurre la terapia anti-ipertensiva. Chi suda molto può avere giovamento dai sali minerali”.

Di certo quella che stiamo vivendo non è un’estate “normale” guardando alla media degli anni passati, ma i record recenti non sono stati ancora raggiunti: “Il peggio in assoluto è stato nel 2003, quello era un anno drammatico. Non siamo ancora a quei livelli, ma è vero che registriamo più casi anche perché il caldo quest’anno è iniziato prima e ha provocato più malori del solito”.

Da gestire a livello di pronto soccorso non ci sono solo le patologie legate alle alte temperature. “Ricordiamo che c’è sempre il Covid, anche se qualcuno dice è sparito – insiste Cremonesi -. I numeri sono stabili e non sono paragonabili a quelli della prima e della seconda ondata, ma tutti i giorni arrivano pazienti con sintomi correlati. Molti casi arrivano purtroppo dalle Rsa: sono pazienti non gravi che dovrebbero essere gestiti in isolamento nelle case di riposo, invece li mandano in pronto soccorso dove siamo già sovraccarichi. Anche perché poi ci sono anche i pazienti normali, ad esempio cardiologici e traumatologici”.

E mentre gli esperti avvertono che le ondate di caldo molto intenso nel futuro prossimo saranno la normalità, a livello sanitario diventa fondamentale la prevenzione: “Intanto bisogna cercare di migliorare l’ambiente domestico con ventilatori o condizionatori, soprattutto per gli anziani – conclude Cremonesi – e poi attivare gli ospedali solo per quei casi selezionati e filtrati dai medici di base. È necessario lavorare di più sulla prevenzione e sull’educazione delle persone. E creare spazi di vita sociale comuni dove le persone stare in ambienti freschi”.