Caldo record, a Genova stop ai cantieri nel pomeriggio. Ma è caos sulla cassa integrazione

Genova. Stop ai cantieri nel pomeriggio, almeno per quelle attività che prevedono lavorazioni sotto il sole cocente, ad esempio strade e facciate dei palazzi. Ma anche pause nel corso della giornata, distribuzione di acqua fresca e sali minerali, buoni pasto aumentati per acquistare bevande. Nel giorno in cui è scattato il bollino rosso del ministero della Salute per ondata di calore, a Genova e dintorni sono arrivati i primi provvedimenti delle imprese. Che tuttavia continuano a muoversi in ordine sparso.

Nel cantiere del Waterfront, uno dei più grandi in città, la direzione dei lavori in capo alla Cds ha deciso di far iniziare i primi turni stamattina alle 5.00 per mandare gli operai a casa entro le 14.00. Ma intorno alle quattro c’era comunque qualche operaio al lavoro all’aperto, da quanto risulta maestranze delle ditte in subappalto che hanno deciso di agire diversamente. Discorso differente per le squadre impegnate all’ombra dentro il Palasport o a bordo di macchinari attrezzati con l’aria condizionata. Domani l’organizzazione sarà la medesima.

Ma sul fronte sindacale la battaglia è per ottenere l’attivazione della cassa integrazione per eventi atmosferici, sulla falsariga di quanto accade in allerta rossa. La base per invocarla è un messaggio dell’Inps datato 3 maggio 2017 che recita: “Le temperature eccezionalmente elevate (superiori a 35 gradi), che impediscono lo svolgimento di fasi di lavoro in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l’utilizzo di materiali o lo svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore, possono costituire evento che può dare titolo alla cassa integrazione“. Nel documento si parla anche di ” temperature percepite, ricavabili anch’esse dai bollettini meteo, quando le stesse siano superiori alla temperatura reale”.

Tuttavia sul tema regna il caos. Ieri la Fillea Cgil ha diffuso un volantino per comunicare che “i lavoratori che eseguono lavorazioni esposte al sole (opere stradali, lavori in facciata e tetti, potranno interrompere il lavoro alle ore 12.00 e per le ore successive saranno coperti da cassa integrazione”. A confermarlo è il segretario generale ligure Federico Pezzoli: “Per la prima volta siamo riusciti a far passare il concetto che i lavoratori non sono carne da macello. È uno strumento che è sempre esistito, anche se non lo abbiamo mai utilizzato. La sicurezza va a braccetto con la salute: per un colpo di calore il rischio di prendere una facciata in terra è dietro l’angolo”.

E infatti trapela che la Cosme, una delle più grosse imprese di costruzioni attive a Genova, chiederà la cassa integrazione per i lavoratori che oggi si sono fermati a causa del caldo. Ma secondo il segretario ligure della Filca Cisl, Andrea Tafaria, la questione non è così semplice: “La normativa prevede che ci sia una apposita dichiarazione dell’Arpal che attesti che la temperatura sia superiore ai 35 gradi. L’impresa deve quindi dimostrare che non c’è la possibilità di impiegare i lavoratori in luoghi al riparo dal sole: in questo caso è prevista la cassa integrazione da parte dell’Inps. Non esiste un automatismo, quindi, e forse sarebbe il caso di introdurre norme più semplici e snelle”.

Scettico anche il presidente di Ance Genova, Giulio Musso: “La circolare dell’Inps prevede la concessione della cassa integrazione ma a determinate condizioni. Si tratta di applicare quanto previsto nella circolare a seconda delle lavorazioni da eseguire e delle condizioni ambientali in cui vanno eseguite. Dipende anche dal tipo di lavorazione e se non ci sono attività alternative nell’ambito del cantiere. Ad esempio si applica nei cantieri stradali dove tutte le lavorazioni sono esposte al sole e alle alte temperature. Credo che il documento di Arpal sia comunque necessario”.

Dalla sede genovese dell’Inps confermano che la cassa integrazione per caldo è prevista dalla normativa e che la soglia dei 35 gradi deve essere rilevata ufficialmente da un organismo Arpal (oggi a Genova sono stati effettivamente superati alle 16.30). Non si fa riferimento però a un’attestazione specifica rilasciata all’azienda. Le domande dovranno essere inoltrate dalle ditte entro la fine del mese prossimo. L’eventuale accettazione o meno, quindi, non è immediata ed è per questo che molte imprese preferiscono agire con cautela, ritoccando piuttosto gli orari e le turnazioni, ma evitando la strada degli ammortizzatori sociali.

“I nostri operatori sono impegnati in tutta la regione – riprende Tafaria – per verificare che nei cantieri non ci siano rischi per gli edili. Stiamo riscontrando un po’ di difficoltà nell’attivazione della cassa integrazione ordinaria, dovuta anche alla mole di lavoro. Forse si potrebbe nuovamente mettere in campo la commissione, costituita da Inps, datori di lavoro e organizzazioni sindacali, che a Genova aveva il compito di vagliare e accordare le richieste di cassa integrazione dovute a condizioni meteo estreme, proprio come sta avvenendo in questi giorni”.

“Si tratta di tecnicismi – taglia corto Pezzoli -. Per prudenza abbiamo chiesto direttamente all’Inps e ci hanno spiegato come fare per non incagliarci nella burocrazia. Le domande verranno accettate per quanto riguarda questi tipi di lavorazioni. Non c’è da fare tanta filosofia”.