Caldo, infermiere muore mentre fa jogging. A Genova “bollino rosso” e afa a oltranza

Genova. Stava correndo sotto il sole alle 9 del mattino, quando all’improvviso si è sentito male e si è accasciato a terra. È morto così oggi un infermiere della Asl 4 di Chiavari, Roberto Caponera, stroncato da un arresto cardiocircolatorio complice molto probabilmente il caldo record che ormai da più di una settimana attanaglia la Liguria e che non mollerà la presa nemmeno nei prossimi giorni.

Inutili i soccorsi: quando è arrivato in ospedale l’uomo era già morto. Si tratterebbe del secondo caso in Liguria dopo quello del lavapiatti di 47 anni morto nell’albergo dove lavorava a Diano Marina, nell’Imperiese. L’uomo, di origini nordafricane, era stato soccorso dal personale dell’albergo che aveva chiamato il 118. Anche per lui, però, non c’è stato più nulla da fare. Accertamenti sono ora in corso da parte dei carabinieri per ricostruire la vicenda.

Solo pochi giorni fa a Genova24 era stato il direttore del pronto soccorso dell’ospedale Galliera, Paolo Cremonesi, a lanciare l’allarme: a presentarsi in ospedale non sono solo gli anziani e i soggetti a rischio, ma anche persone giovani e sane che mettono in pratica comportamenti pericolosi: praticare attività sportiva nelle ore più calde o sottoporsi a prolungate esposizioni al sole in spiaggia.

Il bollettino del ministero della Salute prevede “bollino rosso” a Genova anche nella giornata di domenica: la temperatura massima prevista è di 30 gradi, ma a causa dell’elevato tasso di umidità se ne percepiranno 36. Il capoluogo ligure è contrassegnato col massimo livello di rischio da mercoledì scorso, dopo diversi giorni di temperature ampiamente sopra la media stagionale.

Anche oggi, intanto, le temperature più elevate sono state registrate in Val di Vara, con una massima di 36,6 gradi a Beverino. Nel centro di Genova il termometro non ha superato i 32,5 gradi.

Per domenica Arpal prevede “un’altra giornata umida ed afosa con addensamenti costieri soprattutto in mattinata associati a locali, deboli pioviggini sul centro della regione. Cumuli ad evoluzione diurna nell’entroterra dove non si escludono isolati rovesci o temporali. Temperature stazionarie o in aumento. Venti deboli meridionali o in rotazione ciclonica al mattina”. Qualcosa potrebbe cambiare lunedì grazie a una perturbazione che si avvicinerà dalla Francia in serata.

“L’intera comunità degli operatori della Asl 4, insieme al presidente e assessore alla Sanità della Regione Liguria, Giovanni Toti – scrive in una nota l’azienda sanitaria del Tigullio – si uniscono al dolore della famiglia del collega Roberto Caponera, improvvisamente e prematuramente deceduto questa mattina a causa di un malore”.

“Al cordoglio e al ricordo in questi momenti di smarrimento e incredulità – aggiunge il direttore generale di Asl 4, Paolo Petralia – si accompagna la consapevolezza di una carriera professionale vissuta da Roberto a servizio dei malati in sala operatoria, concreto e sostanziale contributo alla cura e guarigione di tanti di loro”.