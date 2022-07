Caldo, “bollino rosso” su Genova confermato per venerdì e prolungato per sabato

Genova. Inutile consultare le previsioni meteo sperando in una buona notizia. Il caldo in Liguria non mollerà la presa almeno per tutto il fine settimana. Niente piogge previste, salvo qualche possibile piovasco nell’entroterra (comunque inutile ai fini dell’abbassamento delle temperature) e anzi un aumento dei valori di umidità stimati.

Ecco perché, in quello che è il secondo giorno consecutivo di “bollino rosso” per ondate di calore su Genova, il ministero della Salute ha deciso di prorogare questo stato.

Allerta massima quindi con “bollino rosso” in vigore anche domani, venerdì 22, e poi sabato 23 luglio.

Le previsioni di Arpal. Domani, venerdì 22 luglio, situazione pressoché invariata con caldo

afoso sulla costa seppur con temperature localmente in lieve calo. Persistenza di elevato disagio fisiologico per caldo sulla costa, specie nelle aree urbane e nelle valli interne, moderato altrove.

Dopodomani, sabato 23 luglio, il transito di un’ondulazione in quota sulle Alpi determina un aumento dell’instabilità con possibili rovesci o temporali tra pomeriggio e sera specie sull’interno del ponente.

Venti meridionali localmente forti (40-50 km/h) nel pomeriggio su rilievi e versanti padani. Un lieve ulteriore calo delle temperature e il rinforzo dei venti favoriranno un’attenuazione del disagio fisiologico per caldo, ancora moderato tuttavia nelle aree urbane e nelle valli interne della costa ligure.

I dati relativi alle temperature rilevate, nella giornata di ieri, hanno fatto segnare il record a Padivarma (Beverino, La Spezia) con 39.2, seguita da altre due stazioni nello spezzino: Castelnuovo Magra con 39.0 e Sarzana con 38.8. Nella graduatoria di giornata seguono Castellari (Pietra Ligure, Savona) con 37.9, Valleregia (Serra Ricco’,Genova) con 37.8.

Nei capoluoghi di provincia queste le massime: Genova Centro Funzionale 35.5 (stessa temperature di Pontedecimo e Bolzaneto), Savona Istituto Nautico 35.1, Imperia Osservatorio Meteosismico 32.6, La Spezia 35.9.