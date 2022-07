Caldo, a Genova scatta il bollino arancione. Arpal: “Domenica sulla costa temperature oltre i 35 gradi”

Genova. Che sia umido o torrido sarà il caldo l’osservato speciale dei prossimi tre giorni in Liguria. Il centro meteo di Arpal avvisa che già da oggi, ma soprattutto domani, domenica 17 luglio, le condizioni di disagio fisiologico dovute alle alte temperature e all’afa saranno notevoli. Attenzione anche ai venti che domani saranno in aumento e che renderanno ancora più forte il rischio incendi.

Bollino arancione. Anche il ministero della Salute ha segnato come “arancione” per domani, domenica, il livello di allerta per il caldo per il capoluogo ligure che fino a oggi si era mantenuto come “giallo”.

Oggi, sabato 16 luglio, nelle ore centrali e pomeridiane aumento dell’instabilità con possibili rovesci o temporali anche moderati specie su rilievi alpini e appenninici. Temperature stazionarie o in lieve aumento specie nell’interno mantengono condizioni di disagio fisiologico per caldo afoso, più accentuato nelle aree urbane e nelle vallate scarsamente ventilate.

Domani, domenica 17 luglio, instabilità pomeridiana sui rilievi con possibili rovesci o temporali fino a moderati, non si escludono locali sconfinamenti costieri. Attenzione anche ai venti settentrionali localmente forti (40-50 km/h) al mattino, specie su genovesato e ponente. Sempre domani, temperature in deciso aumento sul versante marittimo seppur con umidità in calo per effetto dei venti secchi settentrionali. Disagio fisiologico diffuso per caldo torrido, moderato sulla costa di tutta la Liguria dove sono attese massime anche superiori a 35 gradi.

Lunedì 18 luglio locale instabilità pomeridiana specie sui rilievi alpini dove non si escludono isolati rovesci o temporali. Venti localmente forti (40-50 km/h) settentrionali al mattino specie su centro e ponente, in rotazione dai quadranti orientali a ponente e da quelli occidentali a Levante e successivo calo. La persistenza di temperature elevate accompagnate da bassa umidità mantiene condizioni di disagio fisiologico per caldo torrido su tutte le zone, moderato sulla costa.

Notti tropicali. Anche la scorsa notte le temperature minime elevate, accompagnate da alti tassi di umidità. Da segnalare: Savona Istituto Nautico 25.8, Alassio (Savona) 25.3, Castellari (Pietra Ligure, Savona) e Sanremo (Imperia) 24.8, Camogli (Genova) 24.6. Nello spezzino spicca il 23.6 di Levanto (La Spezia). Nelle altre stazioni di riferimento delle città capoluogo di provincia: Genova Centro Funzionale 23.8, Imperia Osservatorio Meteo Sismico 24.5, La Spezia 22.3.

I record. Alle ore 12 la rete Omirl segnalava, come valori più elevati 32,5 a Serra Riccò, 31.2 a Rapallo e Campomorone.