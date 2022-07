Calcio, Ligorna. Ufficiale la permanenza di Matteo Cericola

Genova. Sempre attiva la dirigenza biancoblù per quanto riguarda il prossimo campionato di Serie D, sia in entrata sia per quanto riguarda le riconferme. Tra le tante oggi un grande annuncio: quello della permanenza di Matteo Cericola al Ligorna.

Arrivato nel mercato di gennaio della scorsa stagione e cresciuto nella Pro Roma, l’attaccante vanta importanti esperienze tra Serie D e Serie C, campionato affrontato con la casacca del Teramo e del Rieti. Per il jolly offensivo di Mister Roselli il bottino nelle due stagioni precedenti a quella genovese era di 37 presenze e 7 reti con la maglia del Vis Artena e di 14 presenze e una rete con la maglia della Pianese.

In soli cinque mesi di biancoblù l’attaccante ha invece totalizzato la bellezza di 9 reti in sole 20 presenze, divenendo uno degli artefici della salvezza in Serie D, anche grazie al nuovo ruolo disegnato per lui da Mister Roselli. Una scelta, quella di rimanere a Genova, maturata nonostante le tante offerte ricevute dal calciatore.

Queste le sue prime parole: «Perché il Ligorna? Sono stato molto bene, come in famiglia, nonostante siano stati solamente cinque mesi. Mi sono trovato benissimo a lavorare con lo staff e credo che il calcio di Mister Roselli esalti le mie caratteristiche e mi permetta di divertirmi come probabilmente non mi era mai successo. Devo anche ammettere di aver trovato delle persone speciali. In primis devo veramente spendere delle parole per il Presidente, veramente una persona speciale. Per tutta questa serie di motivi non potevo che pensare di rimanere qui con l’augurio di fare meglio dello scorso anno e di levarci delle grosse soddisfazioni»