Genova. Un uomo di mezza età è caduto dalle scale e ha picchiato violentemente la testa. L’episodio si è verficato nella tarda mattinata di oggi a Borzonasca.

Sul posto sono giunte immediatamente i mezzi di soccorso. Presente l’ambulanza di Borzonasca, l’automedica del 118 e l’elisoccorso Grifo.

L’uomo è stato trasportato d’urgenza, in codice rosso, al pronto soccorso dell’ospedale San Martino, per un grave trauma cranico riportato in seguito alla caduta.