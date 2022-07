Bolzaneto, bimbo di 9 anni in bici investito da un’auto in via Sardorella: ricoverato in codice rosso al Gaslini

Genova. Grave incidente questa mattina poco dopo le 11 in via Sardorella a Bolzaneto. E’ successo all’altezza del civico 57.

Un bimbo di 9 anni a bordo della sua bicicletta è stato urtato da un’auto ed è stato soccorso dall’automedica del 118 e ricoverato in codice rosso all’ospedale Gaslini di Genova. Non sarebbe, fortunatamente, in pericolo di vita. Si tratta infatti di un codice rosso “per dinamica”, che consenta accertamenti urgenti all’arrivo in ospedale.

Sul posto i vigili di Bolzaneto e la sezione infortunistica della polizia locale per i rilievi.

In base ai primi riscontri sembra che il bambino in bici stesse andando contromano insieme al padre che era a bordo di un’altra bici. Probabilmente il bambino ha perso l’equilibrio e ha urtato contro un’auto che procedeva nel senso di marcia corretto. L’auto ha frenato ed è stata a sua volta tamponata da uno scooter.