Bogliasco, secondo innesto: arriva Paola Di Maria

Bogliasco. Altro giro, altro colpo di mercato per il Bogliasco. Dopo aver ufficializzato due giorni fa l’ingaggio del nuovo portiere, Valeria Uccella, per la squadra di Mario Sinatra oggi è il turno di presentare il suo nuovo centroboa.

A coprire il ruolo di riferimento offensivo delle biancazzurri sarà un’altra giovanissima atleta campana: Paola Di Maria. Classe 2005, presenza fissa delle nazionali giovanili azzurre, Paola arriva dal CSS Verona dove nella sua prima stagione in Serie A1 ha siglato 18 reti in altrettante gare. Segno di quale sia il valore di una ragazza che dimostra di compensare con il talento la mancanza di timori reverenziali nei confronti delle sfide e delle avversarie che le si pongono davanti.

Caratteristiche che le hanno permesso di entrare nel mirino di Mario Sinatra. “Dopo Valeria ci assicuriamo le prestazioni di un’altra ragazza molto interessante – sostiene il tecnico bogliaschino -. Di Paola ammiro soprattutto la grinta che mette in vasca e la voglia di sacrificarsi per le compagne che dimostra in ogni gara. È una ragazza seria, con dei principi molto solidi. E poi mi ha impressionato il fatto che quando le ho parlato non mi ha chiesto nulla riguardo alle possibilità di giocare. Viene qui con tanta umiltà e voglia di imparare e sono certo che si prenderà e ci darà molte soddisfazioni”.

“Sono felicissima di iniziare questa nuova avventura con la calottina del Bogliasco – ha dichiarato Paola da neo biancazzurra -. Essere guidata da un allenatore di spessore come Sinatra, che lavora per far crescere noi giovani e portarci ai massimi livelli, è una grande opportunità. ringrazio la società per avermi dato questa possibilità e posso assicurare che ripagherò la fiducia riposta in me dando sempre il massimo. Punteremo ad ottimi risultati!”.