Bogliasco, colpo di mercato: la porta verrà difesa da Valeria Uccella

Bogliasco. Il Bogliasco batte il suo primo colpo di mercato. E che colpo! A difendere i pali biancazzurri nella prossima stagione sarà infatti Valeria Uccella, giocatrice nel giro della nazionale maggiore.

La 21enne campana, reduce da tre ottime stagioni da titolare in Serie A1 con la Vela Ancona, ha accettato la corte del club levantino, decidendo di proseguire la sua promettente carriera in massima categoria nelle acque della Vassallo. Nata nel 2001 a Santa Maria Capua Vetere, una delle culle della pallanuoto femminile italiana, e cresciuta agonisticamente nello Sporting Club Flegreo, Valeria ha militato in tutte le nazionali giovanili, partecipando anche ai mondiali juniores dello scorso autunno in Israele. La sua scalata alle rappresentative azzurre è culminata nel giugno di un anno fa con l’approdo nel Setterosa, con il quale ha partecipato a diversi collegiali e alla trasferta di World League in Russia di fine gennaio. Specialista nel neutralizzare i rigori avversari, il nuovo numero 1 bogliaschino vanta nel proprio curriculum sportivo anche il privilegio, più unico che raro per un portiere, di aver siglato una rete in una gara ufficiale, quella messa a segno contro il Como lo scorso 4 dicembre.

“Essere allenate da un grande maestro come Sinatra – dichiara la neobiancazzurra – e avere la possibilità di giocare per un club storico e prestigioso come il Bogliasco è qualcosa che ogni pallanuotista desidera. Ringrazio quindi il tecnico e la società per avermi dato questa opportunità che cercherò di onorare al meglio. Ci tengo però a ringraziare anche la mia vecchia squadra, la Vela Ancona, che mi ha permesso di debuttare ad alti livelli e di crescere. So che qui troverò un gruppo giovane ma agguerrito al quale farò di tutto per dare il mio contributo. I traguardi personali al momento non mi interessano. L’obiettivo primario è fare bene come collettivo”.

L’approdo di Valeria a Bogliasco rappresenta un vero e proprio colpaccio per la società che con il suo arrivo si aggiudica una delle ragazze più ambite del panorama nazionale: “Sono davvero molto contento e soddisfatto del suo acquisto – afferma il tecnico Mario Sinatra -. Conosco Valeria per le ottime cose che ha fatto in acqua in queste stagioni e sono sicuro che potrà ripeterle anche con noi. E’ ancora molto giovane ma ha già una buona esperienza, anche internazionale, alle spalle. La cosa che più mi piace di lei è la motivazione che ha mostrato quando le ho illustrato la possibilità di venire a Bogliasco. E’ una ragazza determinata a fare bene e vogliosa di migliorarsi. E ciò per me è il miglior biglietto da visita possibile”.