Blackout di notte in mare aperto per il traghetto dalla Sardegna, a bordo c’è anche il sindaco Bucci

Genova. “Eravamo più o meno davanti a Solenzara, io stavo dormendo sulla poltrona e come gli altri passeggeri sono stato svegliato dalle sirene d’allarme, invitato a indossare il giubbetto di salvataggio e a raggiungere il punto di raduno sul deck”. A raccontare un rientro dalle vacanze un po’ più avventuroso del previsto è il sindaco di Genova Marco Bucci.

Anche lui era tra i passeggeri della Moby Otta. Il traghetto, attivo sulla tratta Olbia – Genova, nella notte tra sabato e domenica ha dovuto sostare al largo della Corsica per un guasto al generatore elettrico. Guasto che, appunto, ha fatto scattare le procedure di sicurezza necessarie.

“Era l’una di notte, siamo rimasti circa un’ora in attesa, al buio – racconta Bucci che, come noto, è uomo di mare – ma poi i tecnici hanno individuato il problema e fatto ripartire la nave, devo dire che l’equipaggio si è comportato molto bene, così come il comandante, non era facile gestire così tante persone, anche famiglie con bambini, e turisti che non parlavano né italiano né inglese”.

Il disagio più pesante, in quell’ora di stop, è stata l’assenza di aria condizionata ma per il resto non ci sono stati problemi. La Moby Otta, una volta ripresa la navigazione, è arrivata a destinazione nel porto di Genova con circa un’ora e mezza di ritardo.