Bilancio 2021, Lista Toti: “Sostegni e impegni mantenuti nonostante le difficoltà nazionali e internazionali”

Genova. La commissione Bilancio ha esaminato e approvato il rendiconto 2021 e la variazione di Bilancio come previsto entro il 31 luglio, secondo quanto spiega la Lista Toti in una nota diffusa.

“I documenti confermano un bilancio stabile per Regione Liguria nonostante le notevoli difficoltà del momento nazionale e internazionale. Lilli Lauro, presidente della Commissione, mette in evidenza i punti fondamentali della “manovrina” estiva” si legge nel comunicato.

“Nonostante l’emergenza Covid non sia venuta meno, alle Regioni non sono state concesse deroghe agli obblighi di contribuzione. Regione Liguria è comunque riuscita a rispettare i vincoli di finanza pubblica, sia in termini di equilibri di bilancio, sia in merito agli obiettivi di nuovi investimenti”, sottolinea l’esponente del gruppo Cambiamo con Toti Presidente.

Significativo poi quanto previsto dall’assestamento di bilancio. Anche in questo caso pesano gli eventi nazionali e internazionali, la guerra in corso e l’aumento dei costi.

“Solo per questi fattori la Liguria ha registrato maggior spese obbligate per 3,8 milioni di euro – fa notare Lilli Lauro -. Nonostante ciò il Bilancio di Regione Liguria è riuscito a evitare tagli alle spese, in particolare a quelle già programmate”.

E conclude: “Tra gli interventi significativi della manovra, si pone l’accento su alcuni impegni che Regione Liguria porterà a termine nel corso della seconda parte del 2022: un finanziamento straordinario di 1 milione di euro per il Teatro Carlo Felice; ulteriori 235mila euro per le attività culturali di cui 50mila per l’Accademia Ligustica di belle Arti; 1,5 milioni di euro la spesa di progettazione per interventi di efficientamento energetico e miglioramento prestazionale di immobili di proprietà di Regione Liguria; 1,1 milioni di euro per l’aumento di capitale della società Porto Antico S.p.A; 522mila euro per interventi regionali di promozione del territorio ligure; 150mila euro per il fondo statale per le politiche giovanili; 103mila euro per fondi per le attività sportive; 100mila euro per il fondo regionale per le politiche sociali.