Bigliettazione elettronica in Liguria, dopo sei anni si sblocca l’iter: aggiudicata la gara

Genova. È il raggruppamento temporaneo di imprese composto dalla mandataria A&P Ticketing Solutions Srl di Signa (FI) e dalla mandante Engineering Ingegneria Informatica Spa di Roma ad essersi aggiudicato la gara europea a procedura aperta indetta da Liguria Digitale per la realizzazione del sistema di bigliettazione elettronica per il servizio di trasporto pubblico della Regione Liguria.

Il prezzo totale della fornitura è di circa 16,3 milioni di euro e la sottoscrizione del contratto avverrà, come prevede la legge, non prima di 35 giorni solari. Con lo sblocco della bigliettazione elettronica potrà partire anche l’integrazione tariffaria tra servizio urbano ed extraurbano di Amt, ancora ferma al palo dopo l’incorporazione di Atp.

Si chiude così una lunghissima vicenda fatta di ricorsi e colpi di scena, iniziata nel 2016. In origine la gara era stata vinta dal raggruppamento di imprese Thales-Pluservice, ma poi, al termine di un lungo procedimento che aveva coinvolto anche Anac, si era deciso di escluderlo a causa dell’omissione di alcune condanne penali riportate da uno dei subappaltatori.

Da qui era scaturito un primo ricorso al Tar da parte della seconda classificata A&P, perso, ma poi vinto in appello davanti al Consiglio di Stato. Per questo Liguria Digitale aveva provveduto all’assegnazione definitiva l’anno scorso. A febbraio 2022 la prima sezione del Tar di Genova ha accolto il ricorso dell’azienda A&P e i giudici amministrativi hanno condannato la società di servizi informatici della Regione “a disporre l’aggiudicazione della gara in favore della parte ricorrente”

“Dopo un iter lungo e complesso all’insegna di vari ricorsi presso gli organi preposti da parte di alcuni soggetti in gara – commenta l’assessore regionale ai Trasporti Gianni Berrino – con l’assegnazione di oggi si compie un altro passo avanti verso la bigliettazione elettronica. Avere questo sistema, basato su un progetto innovativo e sviluppato con le tecnologie più all’avanguardia, esteso in tutta la regione significherà, a tutti gli effetti, avere un Tpl ligure sempre più moderno ed efficiente”.