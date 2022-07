Beşiktaş-Sampdoria,1-1 di carattere

Istanbul. Mentre al Vodafone Arena la costruenda Sampdoria si appresta ad affrontare il Beşiktaş, squadra fra le più titolate della Super Lig turca (insieme a Galatasaray e Fenerbahçe), i tam tam di mercato non si arrestano ed accostano ai blucerchiati Konrad de la Fuente, ala sinistra statunitense (3 presenze con gli USA, nonostante sia del 2001), che gioca nell’Olympique Marsiglia, dopo essere cresciuto nella ‘cantera’ del Barcellona.

Ma bando alle voci di calciomercato, che tanto ci appassionano e concentriamoci sulle formazioni scelte dal francese Valérien Ismaël e da Marco Giampaolo:

Beşiktaş (4-3-3): Ersin; Rosier, Welinton, Saiss, Akgun; K. Yilmaz, Gedson Fernandes, Ucan; Ghezzal, Weghorst, Muleka.

Sampdoria (4-1-4-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Vieira; Candreva, Rincon, Sabiri, Leris; Caputo.

Partenza timida della Sampdoria, che a dire il vero, ogni tanto, corre rischi inutili, con appoggi di palla verticali del portiere o di uno dei due centrali, verso il mediano, che essendo faccia alla porta, è costretto al retropassaggio, col rischio dell’aggressione della punta avversaria. Ma sono quisquilie che si possono correggere, soprattutto con l’acquisto di un vero regista… quello che conta oggi, è stata la dimostrazione di giusta sfacciataggine, mostrata da tutta la squadra.

La prima occasione è per Caputo, che servito da Vieira, impegna severamente il portiere turco.

Poco dopo il quarto d’ora, è Rincon a spizzare di testa un corner, guadagnato con una azione da manuale dal tandem Sabiri/Augello, ma – subito dopo – ha una colossale occasione il Beşiktaş, proprio a causa di uno degli errori concettuali sopra esposti… fortuna che la palla sorvola la traversa .

Al 23°, su punizione dalla trequarti, Welinton alza di testa sulla traversa ed al 31° replica l’altro centrale.

Ma, al 36°, arriva il lampo di genio del campione: Sabiri fa il Quagliarella e realizza un goal capolavoro. E’ Colley ad anticipare il gigantesco centravanti Weghorst, con la palla che – a metà campo – resta a disposizione del fantasista blucerchiato. Sabiri alza la testa, vede il portiere fuori dai pali e lo supera con un tiro pazzesco.

Al 43° salvataggio, quasi sulla riga e di schiena di Augello, sull’ennesima situazione di calcio piazzato a sfavore, sulle quali il castello difensivo della Samp è sempre immancabilmente passivo.

Al 46° prima palla persa da Sabiri, servito male da Colley, ma lo stesso gambiano ci mette rimedio, con un recupero da grande difensore.

Cambia parzialmente la musica nel secondo tempo, trascorso, in parte, in sofferenza, anche perché il Beşiktaş affronterà l’inizio del campionato turco fra una settimana e quindi risulta evidente la loro maggior preparazione atletica.

Al 51° Colley pasticcia e per eccesso di confidenza e fa l’assist a Muleka, costringendo Bereszynski ad un salvataggio grandioso.

Al 53° Rosier (ecco un terzino da prendere, è al Beşiktaş, in prestito dallo Sporting Lisbona, che lo aveva acquistato dal Digione) sfiora il palo, da lontano, dopo una prolungata azione dei turchi .

Al 57° è il solito perfetto battitore di calci piazzato, Salih Uçan (altro bel giocatore) a sfiorare il palo, bucando la barriera.

Al 60° è il neo entrato Georges-Kévin N’Koudou, a presentarsi come una furia incontenibile ed a creare il panico, con la Samp che si salva solo dopo una mischia gigantesca.

Tanto va la gatta al lardo, che ci lascia lo zampino… al 64° Vieira butta via la vittoria, perdendo una palla sanguinosa, sul solito tentativo di uscita da dietro. Dapprima, Audero ci mette una pezza, ma sulla ribattuta, il coriaceo olandese Weghorst (ha litigato con tutti) ribatte in rete.

Al 68° girandola di cambi anche in casa Samp: entrano Murillo per Ferrari, Murru per Augello, Verre per Vieira e De Luca per Candreva, con il mister che ordina di passare al 4-4-2.

Al 63° ancora N’Koudou dà il bianco sulla fascia, ma conclude per fortuna alto sopra la traversa.

Al 78° altri cambi: entrano Depaoli, Leverbe e Damsgaard per Bereszynski, Colley e Sabiri .

All’80° è sempre N’Koudou a concludere a lato, dopo aver rubato palla a Depaoli.

All’81° ci prova la Samp a tirare la testa fuori dal bunker ed è Caputo a sfiorare la palla, alla ricerca della rete, ma la sua deviazione non è abbastanza forte.

All’85° esordio internazionale, sia per Yepes Laut, che per Lorenzo Malagrida, che si prende il benvenuto a Istanbul da due entratacce di Oğuzhan Akgün, ma il ragazzo non batte ciglio e come il compagno di primavera Yepes Laut, si fa 10 minuti (col recupero) di calcio vero, quello che può aprire lo spiraglio a due belle storie fra i professionisti.

Finisce dunque 1-1, con la Samp che difende con i denti il risultato come fosse una gara di campionato e con Giampaolo che ha avuto le giuste risposte dai suoi uomini.