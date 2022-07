Basket, Viktoria Ranisavljevic convocata per gli Europei Under 20

Genova. Ottima notizia in casa Basket Pegli. Viktoria Ranisavljevic, una delle colonne della squadra protagonista in Serie B femminile, è stata infatti convocata ufficialmente dalla Swiss Basketball per la selezione svizzera per il campionato europeo Under 20 che si terrà a Skopje, in Macedonia.

L’atleta era stata inserita nella long list prima del ritiro di Voiron, in Francia, dal 26 al 30 giugno, al termine del quale le è stata notificata la convocazione ufficiale.

Stagione di altissimo livello quella appena disputata da Ranisavljevic: finale di Serie B, vittoria in Under 19 con partecipazione alle finali nazionali di Battipaglia e, infine, secondo posto in Under 17, sfiorando così due finali nazionali nella stessa stagione.