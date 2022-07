Genova. Due automobili si sono scontrate frontalmente questa notte, intorno all’una, al km 15 della statale 45 all’altezza della Presa di Bargagli.

Cinque le persone coinvolte nell’incidente, tutte a bordo delle auto. Fortunatamente si è trattato di ferite non gravi. Gli occupanti dei veicoli sono stati soccorsi e portati in diversi ospedali cittadini in codice giallo.

Sul posto oltre ad ambulanze e automediche anche i carabinieri.