Bambino di 8 anni investito a San Fruttuoso, in codice rosso al Gaslini

Genova. Un bambino di 8 anni è stato portato in codice rosso, il più grave, all’ospedale Gaslini di Genova dopo essere rimasto ferito in un incidente avvenuto nel primo pomeriggio di oggi in via Manuzio, nel quartiere di San Fruttuoso.

Il bimbo, secondo le prime informazioni fornite dalla polizia locale, sarebbe stato investito da un mezzo e finendo a terra avrebbe riportato un trauma cranico.

Questa la dinamica che ha reso necessario il trasferimento di urgenza al nosocomio infantile dopo le prime cure fornite dall’automedica del 118 e dai militi della Croce Gialla.

I vigili, quelli del distaccamento della Bassa Val Bisagno e quelli dell’infortunistica, sono rimasti sul posto per verificare la dinamica di quanto accaduto.