Balena Festival, il rapper Luchè annulla il concerto a Genova per motivi di salute

Genova. A causa di un problema di salute, il concerto di Luchè previsto per stasera, domenica 17 luglio, all’Arena del Mare per Balena Festival è annullato.

Rimangono invariate le esibizioni previste stasera di Noyz Narcos, Dani Faiv, Gorka e ZT5, a cui si aggiungono quelle dei due rapper genovesi Disme e Vaz Tè. Il rimborso del biglietto può essere richiesto sulle piattaforme Dice, TicketMaster e TicketOne.

ESTATE SPETTACOLO – Il programma completo

• domenica 17 luglio Arena del Mare: Balena Festival – Noyz Narcos + Dani Faiv + Gorka + ZT5 + Disme + Vaz Tè

• domenica 17 luglio Piazza delle Feste: PortoLive Metal Tribute Fest – Still Alive, Sabbath Bloody Mary, Civil War, The Mariners

• lunedì 18 luglio Piazza delle Feste: GIMYF – Georgian Ballet

• martedì 19 luglio Arena del Mare: Balena Festival – Editors + Coach Party + Post Nebbia

• martedì 19 luglio Piazza delle Feste: Gezmataz Festival & Workshop – Antares Flare + Lorenzo De Finti 4et

• mercoledì 20 luglio Arena del Mare: Balena Festival – Caparezza

• mercoledì 20 luglio Piazza delle Feste: Gezmataz Festival & Workshop – Maestrale; Opening Act: Conservatorio di Pavia

• giovedì 21 luglio Arena del Mare: Balena Festival – Manuel Agnelli + Thurston Moore + Jerry Sampi

• giovedì 21 luglio Piazza delle Feste: Gezmataz Festival & Workshop – Quasi Non Prosaic e Jeff Ballard Fairgrounds

• venerdì 22 luglio Arena del Mare: Balena Festival – Madman + Massimo Pericolo

• venerdì 22 luglio Piazza delle Feste: Gezmataz Festival & Workshop – Jaques Morelenbaum & CelloSam3a Trio feat. Paula Morelenbaum

• sabato 23 luglio Arena del Mare: Balena Festival – Cosmo + Maurizio Carucci + Ditonellapiaga

• sabato 23 luglio Piazza delle Feste: Gezmataz Festival & Workshop – Studenti del Workshop e docenti

• domenica 24 luglio Arena del Mare: Balena Festival – Fantastic Negrito + Emma Nolde

• lunedì 25 luglio Arena del Mare: Balena Festival – Angelo Duro

• martedì 26 luglio Arena del Mare: Balena Festival – Pinguini Tattici Nucleari + Noite + Enula

• mercoledì 27 luglio Arena del Mare: Ridere d’Agosto ma anche prima – Giorgio Panariello “La favola mia”

• mercoledì 27 luglio Piazza delle Feste: Palco sul Mare Festival – Gnu Quartet ” Paganini The Rock Album”

• giovedì 28 luglio Arena del Mare: Ridere d’Agosto ma anche prima – Bruciabaracche “Beach Boys”

• giovedì 28 luglio Piazza delle Feste: Palco sul Mare Festival – The Zena Soul Syndicate “It’s Funky Time”

• venerdì 29 luglio Piazza delle Feste: Palco sul Mare Festival – Belli Colori Band “C’era una volta”

• sabato 30 luglio Piazza delle Feste: Palco sul Mare Festival – Napo e Alter Echo String Quartet “Faber libera tutti”

• domenica 31 luglio Arena del Mare: Ridere d’Agosto ma anche prima The Pozzolis Family “La grande fuga”

• domenica 31 luglio Piazza delle Feste: Where the Streets Have No Name U2 Tribute

• lunedì 1° agosto Piazza delle Feste: Rocky Horror Rock Show

• martedì 2 agosto Piazza delle Feste: The Greatest Concert

• mercoledì 3 agosto Arena del Mare: Associazione Ritorno all’Opera – “Omaggio a Morricone – Musiche da Oscar”

• mercoledì 3 agosto Piazza delle Feste: GIMYF – Opera on the Sea

• giovedì 4 agosto Arena del Mare: Palco Sul Mare Festival – Pirati dei Caruggi “Scignoria”

• sabato 6 agosto Isola delle Chiatte: Sea Stories – Debussy doveva fare il marinaio

• da lunedì 8 a domenica 28 agosto Arena del Mare: Fresh & Green Summer Village

• da sabato 20 a mercoledì 24 agosto Isola delle Chiatte: Sea Stories – Igor Chierici – Oceano mare e la zattera della Medusa

• giovedì 25 agosto Isola delle Chiatte: Sea Stories – Il vecchio e il mare

• giovedì 8 settembre Arena del Mare: Goa Boa Festival XXIV – Brunori SAS

• venerdì 9 settembre Arena del Mare: Goa Boa Festival XXIV – Psicologi, Giuse The Lizia + tba

• sabato 10 settembre Arena del Mare: Goa Boa Festival XXIV – Kraftwerk 3-D Concert

• sabato 10 settembre Isola delle Chiatte: Elektropark – Black Saagan & band “Se ci fosse la luce sarebbe bellissimo”

• domenica 11 settembre Arena del Mare: Goa Boa Festival XXIV – Fabri Fibra

• giovedì 15 settembre Arena del Mare: Goa Boa Festival XXIV – Elisa

• venerdì 16 settembre Arena del Mare: Goa Boa Festival XXIV – La Rappresentante di Lista + Tananai

• sabato 17 settembre Isola delle Chiatte: Elektropark – Leatherette “Mixed Waste Live”

• venerdì 23-domenica 25 settembre Piazza delle Feste: Chorus Days. Music Educational Expo