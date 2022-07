Azzannata da un cinghiale, il cane Akira operata nella notte: salva e in condizioni stabili

Genova. E’ stata una notte lunghissima quella di Akira, la cagnolona che ieri pomeriggio è stata azzannata da un cinghiale mentre era operativa con la Protezione civile nella ricerca di una persona scomparsa nei boschi di Davagna: operata d’urgenza, ha superato il momento critico e ora è stabile e in relativamente buone condizioni, assistita minuto dopo minuto dalla sua padrona Anna.

Akira, un pastore tedesco di sette anni, ieri si è trovata a tu per tu con un grosso cinghiale ed è nato lo scontro: il selvatico ha utilizzato le sue zanne per colpire il cane, perforandogli il costato con un dente, lacerando i muscoli toracici e facendo collassare un polmone. Una ferita gravissima, che sarebbe stata mortale senza il rapido intervento dei vigili del fuoco e della croce gialla veterinaria che in pochi minuti sono riusciti a recuperare la bestiola per portarla alla clinica veterinaria di via Piave.

Una volta sul posto è stata predisposta l’operazione d’urgenza, durata diverse decine di minuti: i medici sono riusciti a ricucire gli organi vitali di Akira, che ha lottato come un lupo tra la vita e la morte. Poi il sospiro di sollievo: operazione riuscita, e condizioni stabili. Ancora gravi ma non più preoccupanti.

Ora inizierà un lungo percorso di convalescenza e di terapie per tornare a correre con la sua amata padrona Anna, che l’ha assistita senza sosta tutta la notte. E poi chissà, con la vita salva potrebbe tornare a salvare le nostre di vite. I cani sono così, generosi e fedeli sempre. Nonostante tutto.