Autostrade ed esodo estivo, 6 km di coda sulla A26 per un incidente

Genova. Sulla A26 Genova-Gravellona Toce , tra Masone ed il bivio per la A10 Genova-Savona, verso Genova, ci sono 7 km di coda per un incidente in cui è rimasto coinvolto un camion, avvenuto all’altezza del km 1. Il traffico scorre su due corsie.

A chi è in viaggio verso Genova e Savona/Ventimiglia si consiglia di percorrere la A7 Milano-Genova. Sul posto sono presenti io personale di Autostrade per l’Italia, la Polizia Stradale ed i mezzi di soccorso meccanico.

Qualche rallentamento sulla A7 e un chilometro di coda tra Busalla e Ronco Scrivia per riduzione di carreggiata.

Aggiornamento ore 11: i chilometri di coda sulla A26 sono ridotti a 6.