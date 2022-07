Autostrada A26, nella notte tra venerdì e sabato chiusa l’uscita di Masone in direzione Genova

Genova. Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di manutenzione del sottovia, dalle 0:00 alle 6:00 di sabato 16 luglio, sarà chiusa la stazione di Masone, in uscita per chi proviene da Gravellona Toce.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:

– per chi percorre la A26 verso Genova, uscire alla stazione di Ovada, oppure proseguire sulla A10 Genova-Savona verso Genova, uscire e rientrare alla stazione di Genova Pra’, quindi riprendere la A26 verso Gravellona Toce e uscire alla stazione di Masone;

– per chi percorre la A10 verso Ventimiglia, uscire alla stazione di Genova Pra’.