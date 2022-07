Autostrada A12, scende dal furgone in panne a Nervi: investito da un camion

Genova. Un uomo alla guida di un furgone si è fermato a bordo strada a causa del mezzo in panne, in autostrada A12, all’altezza tra Genova Est e Nervi, in direzione Livorno, e sceso dal mezzo sarebbe stato investito da un camion in arrivo.

L’uomo – secondo le prime informazioni – sarebbe caduto violentemente a terra dopo che il camion avrebbe tamponato il furgone, per questo è stato trasportato d’urgenza al San Martino, in codice rosso.

Si registrano code e rallentamenti. Tratto di autostrada chiuso temporaneamente. Si contano almeno 4 chilometri di coda. Si consiglia di entrare, in direzione Livorno, a Genova Nervi. E, provenendo da Genova, si consiglia di uscire a Genova Est.

Sul posto sono presenti polizia stradale, vigili del fuoco, ambulanza e automedica del 118.