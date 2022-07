Autoparco a Multedo, opposizioni all’attacco. M5s: “Bucci prepara nuova servitù per il quartiere”

Genova. Dopo il polverone sollevato dall’anteprima di un eventuale progetto di Autostrade per l’Italia che prevedrebbe la costruzione di un autoparco con circa 200 posti per i mezzi pesanti diretti o provenienti dal porti sull’area Fondega di Multedo, il caso sbarca in Consiglio comunale, con le opposizioni in pressing sulla giunta Bucci per capire le intenzioni dell’amministrazione civica.

Martedì scorso, infatti, sono stati presentate due interrogazioni a risposta immediata da parte di Rita Bruzzone (Partito Democratico) e Luca Pirondini (Movimento 5 Stelle). I due articoli 54 erano stati presentati la settimana precedente, ma non si era fatto in tempo a discuterli, facendoli quindi slittare alla seduta successiva. A rispondere l’assessore Francesca Corso, al posto dell’assessore al porto Francesco Maresca, assente alla seduta, a cui erano rivolte.

Sostanzialmente la richiesta dei dem e dei pentastellati era quella di sapere le intenzioni della giunta alla luce dei documenti pubblicati in anteprima da Genova24 a inizio luglio. La risposta scritta fornita da Maresca e letta in aula ha sottolineato come sia necessario un autoparco per il porto di Pra’ e di Genova: a detta dell’assessore al momento non ci sarebbero progetti sul tavolo, e l’ipotesi Multedo potrebbe essere una delle diverse opzioni che eventualmente la giunta valuterà tra le altre.

L'area Fondega Sud oggi

“La risposta dell’assessore competente, attentamente vagliata in questi giorni, non ci soddisfa e soprattutto non getta luce sulle reali intenzioni dell’amministrazione riguardo l’area – ha replicato Luca Pirondini, insieme al consigliere del Municipio VII Ponente Genova Massimo Currò – anzi, una certezza l’abbiamo: la risposta dell’assessore riguardo un possibile autopark per i Tir del porto nell’area di Fondega getta l’ulteriore ombra dell’ennesima servitù per il quartiere di Multedo. Fa strano che mentre l’assessore parla solo di “una delle possibilità”, Autostrade per l’Italia, invece, nella sua relazione parla solo ed esclusivamente del sito di Fondega sud per un futuro autoparco dei Tir. Progetto che, sempre a detta di autostrade, dovrebbe passare il vaglio della Vas a settembre per poi continuare il suo iter alla conferenza dei servizi nei primi mesi del 2023″.

“L’assessore competente – continua Pirondini – dice che l’autoparco è necessario al porto e alla sua produttività. Ricordiamo però a chi amministra Genova che non è compito del sindaco e della giunta comunale risolvere i problemi logistici del porto. Se non se ne fossero accorti, sarebbero stati votati ed eletti per amministrare la città di Genova e non il porto di Genova. Ad amministrare il porto ci pensano l’Autorità di sistema del mare occidentale e il presidente Signorini, che già si occupa esclusivamente degli interessi del porto spesso anche a scapito della città. Il sindaco dovrebbe invece occuparsi di risolvere i problemi di convivenza tra città e porto, trovare una giusta mediazione e tutelare Genova e i suoi concittadini che da anni subiscono solo servitù e disagi“.

“Sull’autoparco a Multedo non ci sono progetti alcuni dell’amministrazione – ha ribadito a margine del Consiglio comunale l’assessore Mauro Avvenente, chiamato in causa in quanto ponentino doc e che in passato, quando era parte della coalizione di centrosinistra, più volte si è speso contro ipotesi di progetti simili – la priorità oggi per Multedo è quella di portare a casa lo spostamento dei depositi chimici e quello di rivedere il casello autostradale della A10“.

“A questo punto, aspettiamo il sindaco e la sua giunta in Aula per la variante al Puc – hanno poi rilanciato Pirondini e Currò in una nota stampa, facendo riferimento al vincolo di riqualificazione attualmente previsto dal piano urbanistico comunale per l’area – Vedremo allora chi realmente si occupa della città e delle sue problematiche e chi degli interessi di armatori e terminalisti”.