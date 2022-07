Automotive, nuova commessa per Hi-Lex. Assessore Benveduti: “Ossigeno importante. Ma incertezza dei mercati”

Chiavari. “Dopo le turbolenze di questi mesi, finalmente notizie positive per Hi-Lex, la multinazionale giapponese con sede italiana a Chiavari e leader nella componentistica per auto” dichiara l’assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti, in riferimento alla commessa sottoscritta da Hi-Lex con Lucid Motors.

E prosegue: “Un’opportunità, quella della commessa sottoscritta con il costruttore americano Lucid Motors, che conferma la centralità nel palcoscenico italiano dello stabilimento di Sampierdicanne e che concederà ‘ossigeno’ all’azienda, con importanti carichi di lavoro sul medio termine a partire dal 2023”.

Poi conclude: “Rimane però la preoccupazione sul breve periodo, con l’incertezza dei mercati asiatici nel reperimento delle materie prime che sta causando rallentamenti importanti e le prime disdette da parte dei clienti. Opportuno difendere, ad un più alto livello nazionale, il patrimonio industriale di una filiera importantissima per l’Italia, già duramente colpita da improvvide derive ideologiche green”.