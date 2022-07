Assemblea lavoratori Wartsila, Fim Cisl Liguria: “Anche Genova parteciperà allo sciopero di giovedì: preoccupati per smobilitazione azienda in Italia ”

Genova. “Siamo rimasti sconcertati dalle notizie relative allo stabilimento di Trieste e va tutta la nostra solidarietà a quei lavoratori e siamo pronti anche a Genova ad ogni iniziativa che verrà decisa a livello nazionale: intanto giovedì è previsto lo sciopero nazionale di 4 ore dalle 8 alle 12 e sono certo che anche dai lavoratori genovesi di Wartsila arriverà una risposta importante. E ci sarà anche tutto il coinvolgimento dell’intero comparto delle riparazioni navali”, spiega in una nota Fabio Carbonaro, segretario regionale FIM Cisl Liguria.

“Al momento non ci sono state date comunicazioni su Genova ma è chiaro che quanto successo a Trieste ha creato preoccupazione anche nella nostra città con i lavoratori genovesi che hanno legittimamente paura per il loro futuro dopo questo ridimensionamento della multinazionale in Italia. Siamo attenti e vigileremo dopo questa scelta dell’azienda di abbandonare Trieste”, conclude Carbonaro.