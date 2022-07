Assalto ai traghetti, 80mila in transito a Genova. E il prossimo weekend si replica

Genova. Circa 80mila persone di passaggio a Genova tra sabato, domenica e lunedì. E la prossima settimana si replicherà con numeri simili se non maggiori. Torna a pieno regime l’attività estiva delle stazioni marittime, in quella che è di fatto la prima estate senza restrizioni legate al Covid. Il solito assalto ai traghetti, insomma, le cui ripercussioni sul traffico potrebbero tuttavia notarsi soprattutto nella fase successiva, quella del controesodo.

Secondo i numeri forniti dalla società che gestisce tutti i terminal passeggeri, oggi sono 13mila i passeggeri in partenza con 4.600 veicoli pronti a imbarcarsi. Altri 7.600 i viaggiatori in arrivo con 2.800 macchine al seguito. Nel weekend sono passate dal porto di Genova circa 60mila persone: 23mila con 8mila veicoli sabato, altri 12mila con 4.200 veicoli domenica. Ai quali vanno aggiunti i 5mila crocieristi in partenza e i 6.700 in transito nella nostra città, cifre pesanti per il settore turistico. Il prossimo weekend vedrà ancora movimenti analoghi, poi si assisterà a una breve tregua prima dei rientri di massa intorno a metà agosto.

Un affollamento che costringe anche a un impegno straordinario per la gestione del traffico in porto. Nella sola giornata di oggi sono ben 11 i traghetti in partenza da Genova (di cui uno dopo la mezzanotte), quasi tutti concentrati tra le 19.00 e le 21.30. Sono invece 10 le unità in arrivo, la metà durante la mattinata. Tra le crociere oggi a fare scalo è la Msc Meraviglia.

Mattinata difficile dal punto di vista del traffico, anche se a causare problemi non sono stati tanto gli imbarchi (la maggior parte dei passeggeri in partenza arriverà nel pomeriggio) quanto un’auto in avaria all’inizio della Sopraelevata in direzione centro con ripercussioni sul flusso in uscita da Genova Ovest. Nei giorni scorsi però non sono mancati i disagi legati agli imbarchi, vista anche la cronica assenza di un’area buffer per le auto dei passeggeri, problema annoso e mai risolto.

I timori per la viabilità quest’anno dipendono soprattutto dagli sbarchi, poiché il cantiere per la realizzazione del nuovo supermercato Esselunga a San Benigno restringe le corsie disponibili e crea un collo di bottiglia col rischio di lasciare migliaia di persone in auto sotto il sole, come già avvenuto alcune settimane fa.