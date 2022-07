Asili musicali, Pirondini (M5S): “Passata all’unanimità la mozione per raddoppiare le strutture”

Genova. “Continua il nostro impegno per l’insegnamento della musica ai bambini in età prescolare: grazie alla mozione del 15 dicembre 2020, con la quale il M5S aveva impegnato il sindaco e la Giunta alla realizzazione di uno o più asili a indirizzo musicali” dichiara il consigliere comunale del M5S Genova Luca Pirondini.

E prosegue: “A Genova erano state individuate le scuole dell’infanzia Borgo Pila e Villa Dufour quali asili dove intraprendere questo percorso. Oggi, con il voto favorevole alla nostra mozione, abbiamo impegnato l’Ente a istituire altre due scuole dell’Infanzia a indirizzo musicale, raddoppiando così il loro numero”.

Poi conclude: “La mozione impegna altresì il sindaco e la Giunta a stanziare 2.500 euro per ogni asilo comunale da impegnare per l’acquisto di strumenti musicali; e a prevedere corsi di formazione per le insegnanti alle quali verrà assegnato l’insegnamento musicale. Scopo del progetto non è formare musicisti, ma migliorare la società del domani”.