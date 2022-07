Arriva a Sestri Levante la quinta edizione del “Festival dei 2 Mari – Sestri in Danza”

Sestri Levante. Da lunedì 25 a venerdì 29 luglio, il Convento dell’Annunziata in Baia del Silenzio, ospiterà nuovamente la grande Danza.

Maestri provenienti dai più celebri Teatri e prestigiose Accademie insegneranno le diverse discipline dell’arte tersicorea: danza classica accademica, propedeutica, repertorio, carattere e ancora ginnastica posturale abbinata alla danza, contemporaneo, laboratorio coreografico, modern e hip-hop.

Dichiara Elisa Bixio Assesora alla Cultura del Comune di Sestri Levante: “La danza è armonia, eleganza, grazia e forza. Attraverso questa straordinaria arte si riesce ad esprimere profonde emozioni e stati d’animo che sarebbe difficile esprimere in altro modo. Da cinque anni nella nostra città il Festival dei 2 Mari racconta tutto questo accogliendo tante allieve ed allievi che da tutta Italia si impegnano, seguiti da qualificati docenti, a realizzare un sogno. Contribuire a realizzare sogni, offrire occasioni di crescita, sostenere percorsi di formazione per i giovani sono obiettivi cari a questa amministrazione che desidera in questo modo sostenere il futuro delle nuove generazioni”.

Il Convento dell’Annunziata vedrà quindi svolgersi una settimana intensa dedicata al mondo della danza caratterizzata da due appuntamenti importanti.

Mercoledì 27 luglio, nel primo pomeriggio, si svolgerà la master class di danza classica accademica con il Maestro Stéphane Fournial, direttore della Scuola di Ballo del Teatro San Carlo di Napoli.

Giovedì 28 luglio, alle ore 21:15, presso il Teatro Arena Conchiglia, si terrà l’esibizione degli allievi partecipanti allo stage. Lo spettacolo è aperto al pubblico.

“Il Festival dei 2 Mari in questi anni ha saputo adattarsi, cambiare e aggiornarsi alle nuove tendenze del mondo della Danza, confermandosi un evento di punta del settore atteso dai giovani allievi e non solo. Il successo di tutto ciò lo dobbiamo a tutti i docenti, coreografi e direttori artistici di prestigiose accademie e scuole ospititati nel corso delle varie edizioni. La professionalità degli insegnanti è sempre stata uno dei nostri principali obiettivi per proporre una manifestazione di qualità. La collaborazione con il Comune e Mediaterraneo Servizi è stata fin da subito fondamentale alla crescita del Festival.” dichiarano Guendalina Fazzini e Maurizio Tamellini, Direttori Artistici del Festival.