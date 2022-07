Arcieri Tigullio campione d’Italia a squadre nel tiro di campagna

Castellarano. Si sono conclusi i tricolori assoluti tiro di campagna di Castellarano, in Emilia Romagna. Specialità in cui l’Italia ha ottenuto il primo posto nel medagliere ai recenti World Games di Birmingham.

In copertina gli Arcieri Tigullio con un fantastico titolo a squadre femminile. Sara Noceti, Anna Rocca e Cinzia Noziglia, hanno superato gli Arcieri Uras, in gara con Eleonora Meloni, Debora Pinna e Ilaria Spanu. Le arciere liguri hanno condotto la sfida portandosi avanti fin dal primo parziale (13-10) e sono poi riuscite ad incrementare il vantaggio senza dare l’opportunità alle sarde di recuperare, chiudendo sul 52-45

Non ha tradito le attese dei presenti la campionessa della Nazionale e delle Fiamme Oro Cinzia Noziglia, vincendo il suo terzo titolo italiano assoluto in carriera nell’arco nudo dopo quelli del 2016 e del 2019. L’atleta zoaglina, cresciuta negli Arcieri Tigullio, arrivava a Castellarano fresca della vittoria ai World Games di Birmingham e ha avuto la meglio in finale sull’atleta capitolina Giulia Mantilli (Arcieri Romani) per 46-42. Anche in questo caso è stata decisiva la terza piazzola che ha permesso all’azzurra di scavalcare la campionessa italiana indoor.

Per gli Arcieri Tigullio altri brillanti risultati. Nel compound femminile Anna Rocca (Arcieri Tigullio) conquista l’argento dopo un eccellente percorso e dopo essersi fermata solo in finale, battuta per 63-56 da Elisa Baldo (Arcieri Decumanus Maximus). Nel compound maschile Michea Godano (Arcieri Tigullio) si conferma ad altissimi livelli dopo il conseguimento della finale. Argento anche per Michea, battuto solo dal vicecampione europeo Marco Bruno (Arcieri Iuvenilia) per 68-65.

Nell’arco olimpico femminile Sara Noceti (Arcieri Tigullio) prevale 52-50 su Anna Botto (Arcieri delle Alpi) e porta a casa un ottimo bronzo.

Nel longbow risultati prestigiosi per Le Frecce di Santa Margherita Ligure. Medaglia d’argento per Alfredo Dondi, sconfitto soltanto al termine di una combatuttissima finale da Marco Pontremolesi (Arcieri Fivizzano) per 36-32. Quarto posto per Marilena Forni, arresasi nella finale per il bronzo soltanto a Maria Cristina Giorgetti (Sagitta Arcieri Pesaro) per 38-15.

Brillano anche i liguri nelle categorie giovanili, in particolare nell’arco olimpico con gli ori (Jacopo Azzoni e Anna Callegari) e l’argento (Biagio Boggiano) firmato dagli Arcieri Tigullio.

“Grazie a questi ottimi risultati firmati da Arcieri Tigullio e Frecce di Santa Margherita, la Liguria si conferma ai vertici nazionali nel tiro di campagna – afferma Alessio Bevilacqua, presidente Fitarco Liguria -. Desidero complimentarmi con tutte le medagliate e i medagliati e anche con chi è andato vicinissimo al podio regalandoci gare emozionanti”.