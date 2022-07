Antimafia, Ugolini (M5s): “Centrodestra ha depotenziato osservatorio indipendente antimafia”

Genova. “Irricevibile che in Liguria si sia voluto sacrificare uno strumento prezioso per la lotta al fenomeno mafioso: anziché potenziare l’Osservatorio indipendente per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa, qui si è scelto di depotenziarlo”.

“Con il disegno di legge 109, infatti, la maggioranza “unifica” l’Osservatorio citato a quello regionale per la sicurezza e la qualità di vita dei cittadini. Il centrodestra regionale giustifica la decisione adducendo motivi di “razionalizzazione, semplificazione ed economicità””.

“In realtà, il Ddl fatto passare dalle destre altro non è che un escamotage per cancellare uno strumento che ha permesso finora di studiare i fenomeni criminosi nel nostro territorio. Oggi, la Regione Liguria fa dunque un passo indietro rispetto alla salvaguardia della legalità e sceglie deliberatamente la parte sbagliata”.

Lo dichiara il consigliere regionale del M5S Paolo Ugolini, commentando il Ddl 109.